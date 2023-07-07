Жителям Владимирской области предложили помочь ученым изучать голубей. Почему голубь сизый?...

Жителям Владимирской области предложили помочь ученым изучать голубей.Почему голубь сизый? Русское географическое общество приглашает любителей природы принять участие в необычном сборе материалов для исследовательского проекта. Чтобы помочь ученым, необходимо просто ... наблюдать за голубями. Орнитологи изучают влияние тяжелых металлов на животных и растений. Промышленная деятельность человека способствует активному распространению вредных веществ. И некоторые животные просто не успевают приспособиться к этому.Но только не голуби. Есть предположение, что эти птицы частично выводят тяжелые металлы из своего организма через оперение. Видимо, именно поэтому в крупных городах все больше голубей с темными перьями - меланин лучше выводит атомы металлов. Но до конца эта теория не изучена. Требуется помощь наблюдателей. Как правильно собрать данные и куда их отправлять, можно узнать на сайте Русского географического общества.