Жителю Петушков незаконно отказали в назначении пособия при рождении ребенка.

Прокуратура Владимирской области сообщила о случае, когда жителю Петушков было незаконно отказано в назначении пособия при рождении ребенка. В июне 2023 года мужчина обратился в Пенсионный фонд, однако его заявление было отклонено по причине отсутствия подтверждения факта заключения брака с матерью ребенка и совместного проживания с ним.Прокуратура вмешалась в ситуацию, провела проверку и выяснила, что мужчина действительно заключил брак с матерью ребенка в апреле того же года, а малыш проживал по общему адресу регистрации родителей. После вмешательства прокуратуры руководство отделения Пенсионного фонда было вынуждено устранить нарушения, и мужчина получил право на соответствующее пособие.