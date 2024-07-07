Молодые жители Владимирской области могут получить грант до 1,5 млн рублей на реализацию своего...

Молодые жители Владимирской области могут получить грант до 1,5 млн рублей на реализацию своего проектаГрант от 5 тысяч до 1,5 миллиона рублей на реализацию своего проекта можно получить на форуме социального призвания «Добрино» платформы Росмолодёжь.События. К участию в отборе приглашаются жители России в возрасте от 14 до 35 лет, которые зарегистрировались на форуме «Добрино». Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.До 2 сентября необходимо подать заявку на сайте, указать название проекта, рассказать о его значимости, уникальности, оценить масштабность, перспективу, финансовые характеристики, а также записать видеовизитку в соответствии с методическими рекомендациями.В центре внимания окажутся проекты, направленные на работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, организацию занятости молодёжи, поддержку межкультурного диалога, экологическое просвещение, развитие наставничества в молодёжной среде, студенческого сообщества и не только.Очная защита проектов будет проходить на форуме социального призвания «Добрино», который пройдёт в Ханты-Мансийске с 9 по 13 сентября. Участникам предстоит выступить перед тремя экспертами Росмолодёжь.Гранты, которые оценят уровень подготовки заявки, содержание проекта и выставят свои баллы. По общей сумме баллов и будут определены победители.Проекты будут реализованы в период с ноября 2024 по октябрь 2025 года.Подробности конкурса — на платформе «Молодёжь России».Фото: Правительство Владимирской области