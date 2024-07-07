Молодые жители Владимирской области могут получить грант до 1,5 млн рублей на реализацию своего...
Молодые жители Владимирской области могут получить грант до 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта
Грант от 5 тысяч до 1,5 миллиона рублей на реализацию своего проекта можно получить на форуме социального призвания «Добрино» платформы Росмолодёжь.События. К участию в отборе приглашаются жители России в возрасте от 14 до 35 лет, которые зарегистрировались на форуме «Добрино». Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.
До 2 сентября необходимо подать заявку на сайте, указать название проекта, рассказать о его значимости, уникальности, оценить масштабность, перспективу, финансовые характеристики, а также записать видеовизитку в соответствии с методическими рекомендациями.
В центре внимания окажутся проекты, направленные на работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, организацию занятости молодёжи, поддержку межкультурного диалога, экологическое просвещение, развитие наставничества в молодёжной среде, студенческого сообщества и не только.
Очная защита проектов будет проходить на форуме социального призвания «Добрино», который пройдёт в Ханты-Мансийске с 9 по 13 сентября. Участникам предстоит выступить перед тремя экспертами Росмолодёжь.Гранты, которые оценят уровень подготовки заявки, содержание проекта и выставят свои баллы. По общей сумме баллов и будут определены победители.
Проекты будут реализованы в период с ноября 2024 по октябрь 2025 года.
Подробности конкурса — на платформе «Молодёжь России».
Фото: Правительство Владимирской области