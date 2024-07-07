На реке Оке задержали владимирского браконьера со стерлядью Сотрудниками Владимирского линейного...

На реке Оке задержали владимирского браконьера со стерлядьюСотрудниками Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте пресечен факт незаконного вылова рыбы.В акватории реки Ока в Нижегородской области задержан 55-летний житель Владимирской области, который ловил рыбу запрещенным орудием - «сетью», способным повлечь массовое истребление водных биологических ресурсов.При осмотре у задержанного была обнаружена и изъята две рыбы - "стерлядь", которую он успел добыть незаконным путем. Общая сумма ущерба составила более 9000 рублей.В настоящее время возбуждено уголовное дело.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.Фото: Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу