В июле владимирцы смогут увидеть необычные серебристые облака и наблюдать звездопад Южные...

В июле владимирцы смогут увидеть необычные серебристые облака и наблюдать звездопад Южные дельта-АкваридыМетеорный поток из созвездия Водолей будет виден с 12 июля по 23 августа. А его пик придется на ночь с 30 на 31 июля. Астрономы ожидают падение до 25 метеоров в час. Наиболее благоприятное время для их наблюдения — перед рассветом (при условии ясной погоды и чистого неба).Метеоры довольно тусклые, поэтому их трудно обнаружить при недостаточно хороших условиях наблюдения.Кроме того, в июле можно будет увидеть необычные серебристые облака, они периодически появляются в течение всего лета. Серебристые облака образуются гораздо выше обычных — на высоте 70-95 километров. Их довольно легко распознать: это светлые полупрозрачные волокна, которые, в отличие от обычных облаков, хорошо видно на фоне темного неба.И еще кое-что: согласно информации от НАСА, у вас будет еще один шанс увидеть Южные дельта-Аквариды во время пика Персеид в августе. Если вы увидите метеор, летящий из южной части неба (где находится созвездие Водолея), будьте уверены, что это метеор дельта-Акварид.Ранее мы рассказывали, жители Владимирской области смогут наблюдать "клубничное полнолуние", в июле владимирцы смогут увидеть ускользающие Пегасиды и загадать желание.Фото: starwalk.space/ru