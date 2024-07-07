Во Владимире автобусный маршрут № 6С изменит схему движения С 13 июля 2024 года в городе Владимире...

Во Владимире автобусный маршрут № 6С изменит схему движенияС 13 июля 2024 года в городе Владимире городской автобусный маршрут № 6С изменит направление движения. Об этом сообщили в городской администрации.Он будет продлен от улицы Мира по улице Горького до площади Ленина и далее по Октябрьскому проспекту и улице Мира до остановки «Юрьевская застава»:маршрут № 6С: ул.Левино Поле - ул.Диктора Левитана - Школа № 43 - ул.Сущёвская - Левитановский сквер - ул.Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Золотые ворота - ул.Спасская - ул.Гагарина - ул.Луначарского - Центральный рынок - ул.Мира - Всполье - площадь Ленина - Октябрьский проспект - Областная администрация - Музей природы - Юрьевская застава - ул.Гагарина - ул.Спасская - Золотые ворота - Студёная гора - Садовая площадь - ул.Пичугина - Левитановский сквер - пл.Победы - Областной дворец культуры и искусства - ул.Сущёвская - Школа № 43 - ул.Диктора Левитана - ул.Левино Поле.Фото: администрация города Владимира