Владимирские врачи из областного центра спецмедпомощи сделали жизнь одной девушки проще, удлиннив ей безымянный палец на правой руке. До этого пальцем было невозможно двигать в полном

Владимирские врачи из областного центра спецмедпомощи сделали жизнь одной девушки проще, удлиннив ей безымянный палец на правой руке. До этого пальцем было невозможно двигать в полном объеме, рассказали в пресс-службе Минздрава. У пациентки выявили брахиметакарпию – врожденная патология, проявляется укорочением одной или нескольких пястных костей, из-за уменьшается длина пальцев. Дефект опаснее, чем кажется, ведь он