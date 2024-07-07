Во Владимирской области лесная бригада спасла лосенка от собак Удивительный случай произошел в...

Во Владимирской области лесная бригада спасла лосенка от собакУдивительный случай произошел в Селивановском районе, в охотничьем угодье «Красногорбатское», около деревни Бельково.Бездомные собаки атаковали лосенка. Об этом сообщили в Госохотинспекции Владимирской области.Лесная бригада спасла его от собак, вызвали инспектора Госохотинспекции, представителей охотпользователя и ветеринарную службу.Оказали помощь, обработали раны и отвезли в место где собаки отбили его от самки.Фото: Госохотинспекция Владимирской области