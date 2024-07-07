Во Владимирской области лесная бригада спасла лосенка от собак
Удивительный случай произошел в...
Во Владимирской области лесная бригада спасла лосенка от собак
Удивительный случай произошел в Селивановском районе, в охотничьем угодье «Красногорбатское», около деревни Бельково.
Бездомные собаки атаковали лосенка. Об этом сообщили в Госохотинспекции Владимирской области.
Лесная бригада спасла его от собак, вызвали инспектора Госохотинспекции, представителей охотпользователя и ветеринарную службу.
Оказали помощь, обработали раны и отвезли в место где собаки отбили его от самки.
Фото: Госохотинспекция Владимирской области