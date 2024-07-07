Житель города Меленки подозревается в незаконном лишении свободы с применением оружия и вымогательстве.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Владимирской области, идёт расследование уголовного дела о похищении и вымогательстве. По предварительной информации, подозреваемый, 32-летний житель города Меленки, будучи под действием спиртного, запер пострадавших в своём доме.Причиной поступка стал отказ пострадавших отвезти подозреваемого на машине. Обвиняемый бил их ножкой от стула и угрожал пневматическим пистолетом. Также фигурант забрал документы на машину и требовал передать ему автомобиль. После одного из пострадавших мужчина отпустил.На данный момент обвиняемый заключён под стражу. Идут следственные мероприятия.