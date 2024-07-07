Во Владимирской области состоится молодежный Крестный ход памяти Андрея Боголюбского
13-14 июля...
Во Владимирской области состоится молодежный Крестный ход памяти Андрея Боголюбского
13-14 июля 2024 года пройдет молодежный Крестный ход «По стопам Андрея Боголюбского». В этом году он будет проходить уже в шестой раз.
Маршрут Крестного хода составляет 42 километра и пролегает от места рождения князя Андрея (село Кидекша) до места его трагической кончины (посёлок Боголюбово).
"Совместная молитва, общение, неописуемые пейзажи вокруг, знакомство с жителями сёл, вкусные трапезы, ночевка в храме — вот то немногое, что нас ждёт в эти два дня и запомнится потом на всю жизнь!", - рассказали во Владимирской епархии.
Зарегистрироваться на Крестный ход можно самостоятельно по ссылке
Фото: Владимирская епархия