Жители Владимирской области смогут получить оценку своего социального статуса на платформе МЫ На...

Жители Владимирской области смогут получить оценку своего социального статуса на платформе "МЫ"На днях стартовал проект социального скоринга «МЫ», разработанный Российским государственным социальным университетом. Платформа «МЫ» позволяет любому желающему получить оценку текущего социального статуса, то есть достижений человека на момент прохождения анкеты, и социального прогноза, то есть оценку потенциала.Для этого предлагается пройти простое и бесплатное анкетирование, которое занимает не более трех минут. При этом участник исследования может не называть своего имени, воспользовавшись псевдонимом, что позволяет сохранить полную анонимность."Участие в данном исследовании дает человеку объективную оценку достигнутого и возможности профессионального и личностного роста в ближайшем времени. Социальный статус показывает сегодняшние достижения человека, а социальный прогноз – его возможности для роста в будущем. Диаграмма, которая формируется на основе полученных данных, отражает те направления деятельности человека, где он достиг наибольшего успеха и где есть возможность для роста", - рассказывают на портале "Вести образования".Для тех, кто хочет улучшить свой социальный прогноз, РГСУ разрабатывает расширенную версию платформы «МЫ», которая предложит варианты его развития."Участники проекта получают объективную оценку своего социального статуса и потенциала на основе алгоритмов программы. Даже на этом уровне человеку становится понятно, в каком направлении ему стоит прилагать усилия", - отмечает первый проектор РГСУ Джомарт Алиев.Дальнейшее развитие платформы позволит сравнить свои показатели с данными других «цифровых двойников» по возрасту, образованию, региону.Пройти исследование можно на платформе.Фото: https://w.rgsu.net/