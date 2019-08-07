Аэроэкспресс отменит часть рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево из-за ремонта железной дороги. Наиболее существенные изменения в расписании произойдут 10 и 11 августа. Доехать до аэропорта можно будет на специальном автобусе.

10 и 11 августа будет отменена часть рейсов "Аэроэкспресса", который идет с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, это связано с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге. Изменения в расписании произойдут с 7 по 16 августа. Некоторые рейсы будут отменены, часть поездов проследует по измененному графику.Наиболее существенные изменения в расписании произойдут с 11:30 10 августа до 15:00 11 августа. Доехать от Белорусского вокзала до аэропорта и обратно можно будет на автобусах. Они будут ехать по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 минут. Они будут курсировать каждые 10 минут. Стоимость билета — 300 рублей.