За 7 месяцев текущего года турецкую Анталью посетило рекордное число иностранных туристов - 8,19 миллиона человек (это на 16% больше, чем за аналогичный период 2018 года).

За 7 месяцев текущего года турецкую Анталью посетило рекордное число иностранных туристов — 8,19 миллиона человек (это на 16% больше, чем за аналогичный период 2018 года).При этом больше всего туристов едет в Анталью из России — доля граждан РФ составила 38%. За семь месяцев на курорте отдохнули 2,98 миллиона россиян.На втором месте оказались жители Германии (1,33 миллиона туристов), на третьем — путешественники из Украины (460 тысяч). Также достаточно часто посещают Анталью британцы, поляки, голландцы, румыны и чехи. Ожидается, что всего в 2019 году в Анталью на отдых приедут 16 миллионов иностранцев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные издания Daily Sabah.