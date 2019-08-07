Радио - удобный инструмент для развлечения себя во время выполнения таких дел, как готовка, уборка, вождение автомобиля и так далее.

На российской эстрадной волне существует множество разных вещаний и одним из них является Авторадио. Радиоволна Авторадио уже 20 лет радует слушателей своими песнями.



На радиостанции всегда играют только полюбившиеся хиты, актуальные для водителей. На радио играют как песни отечественных исполнителей, так и зарубежных авторов. Песни, играющие на радио, будут актуальны людям в возрасте с 25 до 55 лет.

Кроме музыки, на радио часто проводятся игры со зрителями, увлекательные программы, такие как мурзилки LIFE, дискотека 80х, звезды рулят, живые концерты, время спорта.

Также существуют программы, связанные с автомобилями, такие как "CARенина", где звезды рассказывают о своих автомобилях, делятся своим опытом и дают советы начинающим водителям.

В программе Авторадио Вы можете узнать много нового и интересного, например, в программе "Золотой человек" рассказывается о популярных, известных, знаменитых людях, их достижениях и открытиях.

По радио всегда свежие и актуальные новости экономики, политики, много социальных новостей по нашей стране и всему миру.

Так же авторадио проводит мероприятия вживую, приглашая популярных звезд на свои концерты.

На радио проводятся программы, связанные с правилами дорожного движения. В программе "Территория безопасности" описываются и объясняются правила дорожного движения, сложные ситуации на дороге. Программа "Формула безопасности" при поддержке Госавтоинспекции МВД РФ создана для информатизации водителей в плане новшеств в дорожном законодательстве.

Авторадио является крупным партнером многих рекламодателей, размещая их компанию в эфире радиостанции и увеличивая количество клиентов для фирм.



Часто проходят розыгрыши автомобилей, билетов на концерты, приглашения на спортивные мероприятия и многое другое.

Ежедневно, к данной радиоволне подключаются более 9.5 миллионов слушателей по всей стране. Авторадио является лидером среди радиовещания по Москве.

Также ежедневно подключается к станции более миллиона человек, не входящих в целевую аудиторию вещания, что тоже показывает высокий профессионализм ведущих вещания.



Конечно, необходимо отметить, что большинство слушателей являются водителями и слушают радио именно за рулем.