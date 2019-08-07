Четыре года тюрьмы, если в скорой, которой вы не уступили дорогу, скончался пациент. С сегодняшнего дня в России вступил закон, ужесточающий наказание для хамов на дороге. Для нарушителей в разы увеличили штраф и срок лишения прав.

Четыре года тюрьмы, если в скорой, которой вы не уступили дорогу, скончался пациент. С сегодняшнего дня в России вступил закон, ужесточающий наказание для хамов на дороге. Для нарушителей в разы увеличили штраф и срок лишения прав.Видео таких "дорожных игр" в Интернете десятки, если не сотни. Иногда пререкания водителей машин с бригадами скорой помощи разрешаются за пару минут, в других случаях – на сторону врачей встают даже сторонние автомобилисты.Только вот более серьезного наказания раньше для лихачей добиться было практически невозможно. За непропуск кареты скорой помощи предусматривалось лишение прав на срок до трех месяцев или штраф в пятьсот рублей. Что не останавливало дорожных хамов. Теперь же штраф увеличивается до пяти тысяч рублей, а срок лишения нарушителей водительских прав —до года."Речь идет об осознанном, намеренном воспрепятствовании проезду скорой. Эти случаи, которые мы обсуждали на протяжении последних двух лет, никогда не касались того, что кто-то вовремя не перестроился в другой ряд. Даже одна весть об этом законе должна играть профилактическую роль. У врачей и фельдшеров появилась фраза, которой они будут пользоваться: "отойдите, не мешайте, иначе ответите по закону", — ", — заявил Дмитрий Морозов, глава думского комитета по охране здоровья.Поправки в законодательство, в первую очередь, защищают пациентов. Ведь потерянные в дороге минуты иногда могут сыграть решающую роль в борьбе за жизнь больного.Речь идет о ситуациях, когда водители или прохожие буквально преграждают дорогу бригаде или даже вступают в драку. Например, недавно в Новочебоксарске пьяная компания избила медиков, одного из них пришлось госпитализировать. А пару лет назад в Петропавловске-Камчатском юноша умер, так и не дождавшись бригады врачей. Дорогу им специально преградила иномарка."Это защита пациентов, потому, что скорая должна приехать быстро. Если ей мешают, значит мешают оказать помощь. Во вторую очередь, отражается на медиках, потому что когда они приезжают поздно, кому достается? Не тому, кто мешал, а тому, кто приехал поздно. И никто не будет спрашивать: а почему ты поздно приехал?", — рассказал Андрей Звонков, врач неотложной помощи.Именно для таких случаев в законе появилась отдельная статья – "воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи". Если действия хулигана не сказались на состоянии пациента, то он обойдется штрафом до пяти тысяч рублей. Но вот если вред здоровью пациента был нанесен- нарушитель может сесть в тюрьму на срок до двух лет. Или в случае смерти больного – до четырех.Однако если с откровенным хамством ситуация понятна, то к тому, как должен вести себя законопослушный автомобилист на дороге, по словам экспертов, остаются вопросы. Ведь для того, чтобы пропустить машину неотложки, чаще всего водителю нужно нарушить другие правила дорожного движения."Нарушение ПДД есть нарушение ПДД. Если водитель, который пропускает с нарушением правил скорую помощь, то ему, при установке видеокамер в определенном месте, приходит штраф. Но это вынужденная ситуация. Она описана и если водитель получает такой штраф, он пишет письмо в ГИБДД, чтобы отменили штраф, не обращаясь даже в суд и по большому счету этот штраф должен быть отменен", — отметил Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов.Решать такие случаи пока придется в индивидуальном порядке. И тем не менее, ужесточение наказание, по словам автоэкспертов, мера необходимая. Ведь в противовес штрафу и потраченному времени водителя всегда стоит жизнь человека.