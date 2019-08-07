Предложение арендного жилья в Москве растет. Спрос немного сократился из-за летнего затишья, и ставки незначительно снизились, однако владельцы по-прежнему неохотно предоставляют скидки.

С начала года предложение съемного жилья в столице выросло с 14,4 тысячи квартир до 19,8 тысячи, пишет РБК со ссылкой на данные ЦИАН. Однокомнатные квартиры подешевели в среднем на 3%, двухкомнатные – на 5%. Однако аналитики считают, что с началом делового сезона ставки на аренду немного подрастут.Арендаторы традиционно ищут недорогие комфортные квартиры рядом с метро. Что касается собственников жилья, они хотят сдавать квартиры в основном семейным парам москвичей без детей и животных.На рынке постепенно сокращается количество "бабушкиных" квартир – эксперты считают, что такие предложение полностью исчезнут в ближайшие пять лет. Арендаторы ищут более современные предложения, и арендодатели, видя, что квартиры со старой мебелью сдаются хуже, освобождают жилье от хлама.Собственники, несмотря на летнее затишье, неохотно предоставляют скидки. В сегменте до 25 тысяч рублей в месяц торг фактически отсутствует. Если снимать квартиру стоимостью 30-35 тысяч рублей, можно попробовать договориться о скидке 2-3 тысячи, при стоимости квартиры от 40 тысяч рублей, возможен дисконт в 3-5 тысяч, но не всегда, пишет издание со ссылкой на управляющего директора компании "Миэль-Аренда" Марию Жукову.