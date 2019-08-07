Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил опрометчивый поступок, встретившись с бывшим киргизским лидером Курманбеком Бакиевым. Официальный Бишкек направил Минску ноту протеста. Конфликт между двумя постстветскими республиками набирает обороты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил опрометчивый поступок, встретившись с бывшим киргизским лидером Курманбеком Бакиевым. Официальный Бишкек направил Минску ноту протеста. Конфликт между двумя постстветскими республиками набирает обороты.С Бакиевым, который постоянно проживает в Белоруссии с 2010года, Лукашенко встречался накануне. В Бишкеке переговоры двух политиковвосприняли негативно и выразили протест официальному Минску. Соответствующуюноту вручили представителю посольства Белоруссии в среднеазиатской республикеСергею Иванову.Негодование Бишкека вызвало использование на встречес Бакиевым государственной символики Киргизии и упоминание о дружбе двух стран. "Это в корне не отвечает принципам дружбыи сотрудничества между двумя государствами", – цитирует внешнеполитическоеведомство республики издание EADaily.Отношение к бывшему президенту в нынешней Киргизии крайненеоднозначное. В апреле 2010 года Бакиев был отстранен от власти на волнеантиправительственных демонстраций и покинул страну. С тех пор он живет вБелоруссии.Там же находится его младший брат, ранее возглавлявшийпрезидентскую охрану. На родине оба обвиняются в совершении особо тяжкихпреступлений. Бишкек добивается выдачи братьев, но пока безуспешно: в Минске указывают на политический характер их преследования.Ранее "Дни.ру" о потеплении отношений междуБелоруссией и Евросоюзом. Накануне глава представительства ЕС в соседнейреспублике Андреа Викторин в интервью местным СМИ не исключила полной отменысанкций против Минска.По ее словам, это возможно, если грядущие президентские ипарламентские выборы в республике будут "свободными, честными ипрозрачными". Все кандидаты, в том числе оппозиционные, должны иметьравные возможности, подчеркнула она.Иными словами, если итоги выборов будут соответствоватьинтересам Евросоюза, Брюссель признает их честными и отменит санкции противМинска. Поговаривают, что может допустить в парламентреспублики часть антироссийски настроенных националистов.