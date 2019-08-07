Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил опрометчивый поступок, встретившись с бывшим киргизским лидером Курманбеком Бакиевым. Официальный Бишкек направил Минску ноту протеста. Конфликт между двумя постстветскими республиками набирает обороты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил опрометчивый поступок, встретившись с бывшим киргизским лидером Курманбеком Бакиевым. Официальный Бишкек направил Минску ноту протеста. Конфликт между двумя постстветскими республиками набирает обороты.
С Бакиевым, который постоянно проживает в Белоруссии с 2010
года, Лукашенко встречался накануне. В Бишкеке переговоры двух политиков
восприняли негативно и выразили протест официальному Минску. Соответствующую
ноту вручили представителю посольства Белоруссии в среднеазиатской республике
Сергею Иванову.
Негодование Бишкека вызвало использование на встрече
с Бакиевым государственной символики Киргизии и упоминание о дружбе двух стран. "Это в корне не отвечает принципам дружбы
и сотрудничества между двумя государствами", – цитирует внешнеполитическое
ведомство республики издание EADaily.
Отношение к бывшему президенту в нынешней Киргизии крайне
неоднозначное. В апреле 2010 года Бакиев был отстранен от власти на волне
антиправительственных демонстраций и покинул страну. С тех пор он живет в
Белоруссии.
Там же находится его младший брат, ранее возглавлявший
президентскую охрану. На родине оба обвиняются в совершении особо тяжких
преступлений. Бишкек добивается выдачи братьев, но пока безуспешно: в Минске указывают на политический характер их преследования.
Ранее "Дни.ру" о потеплении отношений между
Белоруссией и Евросоюзом. Накануне глава представительства ЕС в соседней
республике Андреа Викторин в интервью местным СМИ не исключила полной отмены
санкций против Минска.
По ее словам, это возможно, если грядущие президентские и
парламентские выборы в республике будут "свободными, честными и
прозрачными". Все кандидаты, в том числе оппозиционные, должны иметь
равные возможности, подчеркнула она.
Иными словами, если итоги выборов будут соответствовать
интересам Евросоюза, Брюссель признает их честными и отменит санкции против
Минска. Поговаривают, что может допустить в парламент
республики часть антироссийски настроенных националистов.