Эксперты рассказали, как известных людей используют в
мошеннических целях. Благодаря узнаваемым образам, например артистов Филиппа
Киркорова и Ольги Бузовой, злоумышленники с легкостью выманивают у россиян
деньги.
Эксперты рассказали, как известных людей используют в
мошеннических целях. Благодаря узнаваемым образам, например артистов Филиппа
Киркорова и Ольги Бузовой, злоумышленники с легкостью выманивают у россиян
деньги.
Специалисты Group-IB Brand Protection опубликовали в своем
Telegram-канале статью о том, как в интернете стали появляться фейковые видео со
знаменитостями. По словам экспертов, фальшивые ролики создаются при помощи
современных технологий, а именно приложения Deep Learning, которое с легкостью
заменяет движения губ и речь человека.
Программа накладывает лицо известной персоны на изображение
говорящего статиста, который сообщает о розыгрыше ценных призов. Получившиеся
кадры используют как приманку. Интернет-пользователей завлекают на мошеннические
и фишинговые сайты, где от них просят личные данные, в том числе информацию с
банковских карт.
Специалисты считают, что подобное жульничество бьет по репутации
звезд. Из-за фейковых видео знаменитостям перестают верить, они начинают
ассоциироваться с мошенничеством.
Отметим, что звезды теряют доверие аудитории не только из-за
подкованных в современных технологиях аферистов. Часто по незнанию знаменитости
подписывают контракты с нечистыми на руку предпринимателями. Так, в начале
этого, 2019 года, и Николай Басков рекламировали инвестиционный
сервис, который впоследствии оказался обычной пирамидой по типу печально
известной МММ Сергея Мавроди.