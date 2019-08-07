Эксперты рассказали, как известных людей используют в мошеннических целях. Благодаря узнаваемым образам, например артистов Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой, злоумышленники с легкостью выманивают у россиян деньги.

Эксперты рассказали, как известных людей используют вмошеннических целях. Благодаря узнаваемым образам, например артистов ФилиппаКиркорова и Ольги Бузовой, злоумышленники с легкостью выманивают у россиянденьги.Специалисты Group-IB Brand Protection опубликовали в своемTelegram-канале статью о том, как в интернете стали появляться фейковые видео сознаменитостями. По словам экспертов, фальшивые ролики создаются при помощисовременных технологий, а именно приложения Deep Learning, которое с легкостьюзаменяет движения губ и речь человека.Программа накладывает лицо известной персоны на изображениеговорящего статиста, который сообщает о розыгрыше ценных призов. Получившиесякадры используют как приманку. Интернет-пользователей завлекают на мошенническиеи фишинговые сайты, где от них просят личные данные, в том числе информацию сбанковских карт.Специалисты считают, что подобное жульничество бьет по репутациизвезд. Из-за фейковых видео знаменитостям перестают верить, они начинаютассоциироваться с мошенничеством.Отметим, что звезды теряют доверие аудитории не только из-заподкованных в современных технологиях аферистов. Часто по незнанию знаменитостиподписывают контракты с нечистыми на руку предпринимателями. Так, в началеэтого, 2019 года, и Николай Басков рекламировали инвестиционныйсервис, который впоследствии оказался обычной пирамидой по типу печальноизвестной МММ Сергея Мавроди.