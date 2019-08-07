Дарья Повереннова, которая задействована в съемках фильма Бодибилдер, показала, как на самом деле проходит съемочный процесс. Видео, в котором продемонстрирована вся сущность актерской работы, актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Дарья Повереннова, которая задействована в съемках фильма "Бодибилдер", показала, как на самом деле проходит съемочный процесс. Видео, в котором продемонстрирована вся сущность актерской работы, актриса опубликовала на своей странице в Instagram.При выходе нового фильма или сериала перед глазами зрителя находится уже "отшлифованный" материал, со всемиспецэффектами, монтажными правками и прочими изощрениями киноиндустрии. Однако мало комуизвестна вся подноготная съемочного процесса. Дарья Повереннова, которуюзаваливают подобными вопросами любознательные подписчики, решила раскрыть всекарты.Актриса опубликовала видео, на котором запечатленрабочий момент во время съемок фильма "Бодибилдер". Она пояснила, что жизнь артистов состоит из сплошной рутинной работы: "Японимаю! Вам интересно подглядеть за творческим процессом съемок или репетиций.Поэтому вы просите посты на эту тему. Поверьте, съемки, репетиции – этодостаточно рутинный процесс! Интересен результат: готовый фильм илиспектакль", – написала Повереннова.Она добавила, что часто вопросы поступают нетолько от поклонников, но и от журналистов, которые стремятся заполучитьинтересные и смешные истории, произошедшие с актрисой во время съемок.Но не тут-то было, Дарья Повереннова призналась, что за всю свою актерскуюкарьеру не может вспомнить занимательного случая на площадке. Наоборот, онаотметила, что на ум приходят только все сложности, связанные с данной профессией, которая, напервый взгляд, кажется привлекательной. "Случаи жуткого холода,бесконечного ожидания, травм, переработок до 16 часов, ночных смен – помню! Асмешные случаи?.. Не помню...", – добавила актриса.