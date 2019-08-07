Дарья Повереннова, которая задействована в съемках фильма Бодибилдер, показала, как на самом деле проходит съемочный процесс. Видео, в котором продемонстрирована вся сущность актерской работы, актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
Дарья Повереннова, которая задействована в съемках фильма "Бодибилдер", показала, как на самом деле проходит съемочный процесс. Видео, в котором продемонстрирована вся сущность актерской работы, актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
При выходе нового фильма или сериала перед глазами зрителя находится уже "отшлифованный" материал, со всеми
спецэффектами, монтажными правками и прочими изощрениями киноиндустрии. Однако мало кому
известна вся подноготная съемочного процесса. Дарья Повереннова, которую
заваливают подобными вопросами любознательные подписчики, решила раскрыть все
карты.
Актриса опубликовала видео, на котором запечатлен
рабочий момент во время съемок фильма "Бодибилдер". Она пояснила, что жизнь артистов состоит из сплошной рутинной работы: "Я
понимаю! Вам интересно подглядеть за творческим процессом съемок или репетиций.
Поэтому вы просите посты на эту тему. Поверьте, съемки, репетиции – это
достаточно рутинный процесс! Интересен результат: готовый фильм или
спектакль", – написала Повереннова.
Она добавила, что часто вопросы поступают не
только от поклонников, но и от журналистов, которые стремятся заполучить
интересные и смешные истории, произошедшие с актрисой во время съемок.
Но не тут-то было, Дарья Повереннова призналась, что за всю свою актерскую
карьеру не может вспомнить занимательного случая на площадке. Наоборот, она
отметила, что на ум приходят только все сложности, связанные с данной профессией, которая, на
первый взгляд, кажется привлекательной. "Случаи жуткого холода,
бесконечного ожидания, травм, переработок до 16 часов, ночных смен – помню! А
смешные случаи?.. Не помню...", – добавила актриса.