Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 провели 13-часовое патрулирование над Тихим океаном у побережья Аляски и Канады.

Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 провели 13-часовое патрулирование над Тихим океаном у побережья Аляски и Канады.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе Восточного военного округа.Отмечается, что два Ту-142 в полете над нейтральными водами Тихого океана у северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады сопровождала пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.При этом во время многочасового беспосадочного полета Ту-142 получили топливо от самолетов-заправщиков Ил-78 Дальней авиации ВКС России.Ту-142, чья дальность полета составляет 12550 километров, а боевой радиус действия — 6400 километров, предназначен для борьбы с подлодками вероятного противника.