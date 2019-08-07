Фешен-директор ЦУМа Алла Вербер пять лет боролась с раком крови. А умерла, как полагают, от инфаркта, причем врачи констатировали одновременный отказ всех органов. Официальную причину скоропостижной смерти назовут после вскрытия. Тогда же тело самого богатого байера страны доставят на родину.

Фешен-директор ЦУМа Алла Вербер пять лет боролась с раком крови. А умерла, как полагают, от инфаркта, причем врачи констатировали одновременный отказ всех органов. Официальную причину скоропостижной смерти назовут после вскрытия. Тогда же тело самого богатого байера страны доставят на родину.Скоропостижная смерть Аллы Вербер ее подруге Алене Кравец кажется очень подозрительной. "У нее было много врагов и завистников, – рассказала "Дни.ру" светская львица. – Она следила за модным наполнением ЦУМа, ДЛТ в родном Питере. Там крутились астрономические деньги. А где большие суммы, там всегда жди беды"."Ее отравили, – убеждена Кравец. – Надеюсь, вскрытие покажет криминальный характер этой смерти. Слишком много подозрительных моментов и темных пятен в этой истории со смертью на итальянском курорте. Возможно, Алла с кем-то не поделилась или залезла на поляну чьих-то интересов. Она была сильной, независимой, властной".В день смерти на странице Алены Кравец в Instagram появился пронзительный пост: "Что же за год такой! Одна за другой уходят мои подруги. В марте не стало Юлии Началовой, сегодня – Аллочка Вербер. Только на прошлой неделе мы с ней созванивались, договаривались встретиться на отдыхе. Встретились... У меня нет слов, слезы текут сами. Аллочка, ты делала всех нас красивыми, согревала своим теплом, окружали вниманием. Спасибо тебе за все. Я плачу. Навсегда останешься в моем сердце!"Светская львица подчеркнула, что Вербер относилась к ней покровительственно, словно к дочери. Ее уход Алена переживает очень тяжело. "Выпью сегодня бокал хорошего шампанскогоVeuve Clicquot в память об Аллочке и помяну ее бутербродиком с черной икрой или севрюгой", – пообещала убитая горем Кравец.