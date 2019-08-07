Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер пять лет боролась с раком крови. А умерла, как полагают, от инфаркта, причем врачи констатировали одновременный отказ всех органов. Официальную причину скоропостижной смерти назовут после вскрытия. Тогда же тело главного и самого богатого байера страны доставят на родину.

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер пять лет боролась с раком крови. А умерла, как полагают, от инфаркта, причем врачи констатировали одновременный отказ всех органов. Официальную причину скоропостижной смерти назовут после вскрытия. Тогда же тело главного и самого богатого байера страны доставят на родину.Скоропостижная смерть Аллы Вербер ее подруге Алене Кравец кажется очень подозрительной. "У нее было много врагов и завистников, – рассказала "Дни.ру" главная светская львица столицы. – Она же следила за модным наполнением ЦУМ, и ДЛТ в родном Питере. Там крутились астрономические деньги. А где большие суммы, там всегда жди беды"."Ее отравили, – убеждена Кравец. – Надеюсь, вскрытие покажет криминальный характер этой смерти. Слишком уж много подозрительных моментов и темных пятен в этой мутной истории со смертью на итальянском курорте. Возможно, Алла с кем-то не поделилась или залезла на поляну чьих-то интересов. Она была сильной, независимой, властной".В день смерти на странице Алены Кравец в социальной сети Instagram появился пронзительный пост. "Что ж за год такой! Одна за другой уходят мои подруги ... В марте не стало Юлии Началовой, сегодня – Аллочка Вербер. Только на прошлой неделе мы с ней созванивались, договаривались встретиться на отдыхе. Встретились ... У меня нет слов, слезы текут сами. Аллочка, ты делала всех нас красивыми, согревала своим теплом, окружали вниманием. Спасибо тебе за все. Я плачу. Всегда останешься в моём сердце", – написала Кравец.Светская львица подчеркнула, что Вербер относилась к ней покровительственно, "как в дочери". Поэтому ее уход Алена переживает очень тяжело. "Выпью сегодня бокал хорошего шампанскогоVeuve Clicquot в память об Аллочке и помяну ее бутербродиком с черной икрой или севрюгой", – пообещала убитая горем Кравец.