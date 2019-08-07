Валерий Дербин, тренер и близкий друг Николая Валуева, погиб в ДТП. О том, каким был при жизни спортсмен, рассказал бывший боксер представителям СМИ.

Валерий Дербин, тренер и близкий друг Николая Валуева, погиб в ДТП. О том, каким был при жизни спортсмен, рассказал бывший боксер представителям СМИ.Минувшим вечером, 6 августа, в ДПТ погиб известный тренер Валерий Дербин. Спортсмен был не только другом Николая Валуева, но и его наставником – Дербин некогда тренировал бывшего боксера. Страшная новость о кончине заслуженного тренера потрясла Валуева. Бывший спортсмен, а ныне политик отметил, что для него и для всего спорта в целом эта невосполнимая потеря, так как Валерий Дербин воспитал не одно поколение настоящих профессионалов."Он воспитал не одно поколение достойных спортсменов. В последние годы работал в легко-атлетической школе имени Алексеева. Его все очень любили – и дети, и взрослые. Он со многими работал. Жалко, что такие люди уходят. Сравнительно все-таки рано…", – говорит Валуев . Известно, что Дербин обучал и его сына.Николай Валуев охарактеризовал тренера как доброго человека, порядочного семьянина и мастера своего дела. Он также признался, что встречался с Валерием Дербиным незадолго до его гибели: "Он десантник. 2 августа, в День ВДВ, мы с ним созванивались. Я его поздравлял", – пояснил бывший боксер .Смерть спортсмена также прокомментировал ичлен общественного совета Петроградского района Дмитрий Курдесов: "Мы часто пересекались с ним на детско-юношеских соревнованиях на призы Николая Валуева. Запомнил его жизнерадостным человеком, который никогда никого не бросал в беде".Валерий Дербин ушел из жизни в возрасте 64 лет в результате автомобильной аварии. Как сообщается, тренер потерял управление и наехал на припаркованную машинуBMW, затем выехал на встречную полосу и врезался в припаркованные машины марок KIA и Audi. К сожалению, спортсмен погиб в машине, по всей видимости, у него был инфаркт.