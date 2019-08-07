Активисты Единой России в преддверии 1 сентября помогут школам подготовиться к началу учебного года. По словам депутата Госдумы, члена президиума генсовета ЕР Алены Аршиновой, партийцы займутся уборкой и озеленением школьной территории, ремонтом заборов и прочими работами, а после вместе с родителями учеников оценят результаты.

Активисты "Единой России" в преддверии 1 сентября помогут школам подготовиться к началу учебного года. По словам депутата Госдумы, члена президиума генсовета "ЕР" Алены Аршиновой, партийцы займутся уборкой и озеленением школьной территории, ремонтом заборов и прочими работами, а после вместе с родителями учеников оценят результаты.Акция будет общероссийской. Помимо хозяйственных работ натерритории учебных заведений, единороссы в случае необходимости помогут снедостающей учебной литературой, комнатными растениями, декорациями дляшкольных театров и прочим."К проведению мероприятий будут привлечены депутатывсех уровней от "Единой России", активисты партийных проектов и МГЕР,сторонники партии", – сказала Аршинова, координирующая партпроект"ЕР" "Новая школа".Особый акцент активисты сделали на пожарной безопасности ипитании учащихся, а также состоянии пришкольной территории и оснащенииинвентарем. Устранение недостатков возьмут под личный контроль члены"Единой России" на местах, рассказала Аршинова.При этом она подчеркнула, что партийцы готовы помогатьшколам и родительскому сообществу в течение всего года, а не только к 1сентября. Создание комфортных условий для учеников – один из приоритетов"ЕР", отметила координатор партпроекта "Новая школа"."Представители Партии готовы нести ответственность за данные обещания", –заключила парламентарий.В помощи образовательным учреждением активное участие примети "Молодая гвардия Единой России". Активисты займутся ремонтомклассов и спортзалов, помогут благоустроить пришкольные территории, отметилглава координационного совета МГЕР Денис Давыдов."Сейчас в реестре уже 37 заявок от общеобразовательных испортивных школ, техникумов, колледжей, домов творчества. В ежедневном режимереестр пополняется", – уточнил он.Напомним, ранее партийцы проверили состояние дорог на пути кшколам и выявили около 850 нарушений в 44 регионах. Большая часть проблемсвязана с отсутствием освещения, некачественным асфальтом и не соответствующиминормативам пешеходными переходами. Полученные материалы активисты передали вМинистерство транспорта и руководство субъектов Федерации.