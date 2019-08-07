Активисты Единой России в преддверии 1 сентября помогут школам подготовиться к началу учебного года. По словам депутата Госдумы, члена президиума генсовета ЕР Алены Аршиновой, партийцы займутся уборкой и озеленением школьной территории, ремонтом заборов и прочими работами, а после вместе с родителями учеников оценят результаты.
Активисты "Единой России" в преддверии 1 сентября помогут школам подготовиться к началу учебного года. По словам депутата Госдумы, члена президиума генсовета "ЕР" Алены Аршиновой, партийцы займутся уборкой и озеленением школьной территории, ремонтом заборов и прочими работами, а после вместе с родителями учеников оценят результаты.
Акция будет общероссийской. Помимо хозяйственных работ на
территории учебных заведений, единороссы в случае необходимости помогут с
недостающей учебной литературой, комнатными растениями, декорациями для
школьных театров и прочим.
"К проведению мероприятий будут привлечены депутаты
всех уровней от "Единой России", активисты партийных проектов и МГЕР,
сторонники партии", – сказала Аршинова, координирующая партпроект
"ЕР" "Новая школа".
Особый акцент активисты сделали на пожарной безопасности и
питании учащихся, а также состоянии пришкольной территории и оснащении
инвентарем. Устранение недостатков возьмут под личный контроль члены
"Единой России" на местах, рассказала Аршинова.
При этом она подчеркнула, что партийцы готовы помогать
школам и родительскому сообществу в течение всего года, а не только к 1
сентября. Создание комфортных условий для учеников – один из приоритетов
"ЕР", отметила координатор партпроекта "Новая школа".
"Представители Партии готовы нести ответственность за данные обещания", –
заключила парламентарий.
В помощи образовательным учреждением активное участие примет
и "Молодая гвардия Единой России". Активисты займутся ремонтом
классов и спортзалов, помогут благоустроить пришкольные территории, отметил
глава координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
"Сейчас в реестре уже 37 заявок от общеобразовательных и
спортивных школ, техникумов, колледжей, домов творчества. В ежедневном режиме
реестр пополняется", – уточнил он.
Напомним, ранее партийцы проверили состояние дорог на пути к
школам и выявили около 850 нарушений в 44 регионах. Большая часть проблем
связана с отсутствием освещения, некачественным асфальтом и не соответствующими
нормативам пешеходными переходами. Полученные материалы активисты передали в
Министерство транспорта и руководство субъектов Федерации.