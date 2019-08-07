За неделю в 21 пункте сбора гуманитарной помощи, открытых на базе общественных приемных Единой России и в штабах Молодой гвардии, было собрано более тонны вещей и продовольствия для жителей Амурской области, пострадавших от паводка. Приемом, сортировкой и отправкой гуманитарной помощи заняты более 400 членов партии и МГЕР.
За неделю в 21 пункте сбора гуманитарной помощи, открытых на базе общественных приемных "Единой России" и в штабах "Молодой гвардии", было собрано более тонны вещей и продовольствия для жителей Амурской области, пострадавших от паводка. Приемом, сортировкой и отправкой гуманитарной помощи заняты более 400 членов партии и МГЕР.
Активисты "Молодой гвардии Единой России" передают
помощь в Мазановский и Селемджинский районы области – наиболее пострадавшие от
паводка. Собранные вещи и продукты через центры социальной помощи передаются
нуждающимся.
Зампред координационного совета МГЕР Сергей Перепелов
напомнил, что с первого для работает "горячая линия", на нее обращаются
как пострадавшие от паводка, так и те, кто хочет оказать им помощь. По его
словам, сейчас формируется добровольческий отряд из числа местных активистов "Молодой
гвардии".
"Как только вода спадет, они сразу же поедут разбирать
завалы, освобождать дороги и очищать от последствий потопа объекты социального
назначения", – рассказал Перепелов.
К счастью, постепенно обстановка в регионе нормализуется,
отметил Амурского секретарь отделения "Единой России" Вячеслав
Логинов. Паводок отступает, но сбор помощи и расчистка мусора продолжается.
В региональные и местные общественные приемные партии
продолжают приходить люди и предлагать помощь, а пострадавшие – просят
необходимые вещи. Помимо предметов первой необходимости, единороссы объявили
сбор школьной одежды и принадлежностей.
Напомним, с 25 июля в Амурской области действует режим
чрезвычайной ситуации. Из зоны паводка эвакуировано около 2,4 тысячи человек,
порядка 230 из них остаются в пунктах временного размещения.
Отрезаны от внешнего мира 17 населенных пунктов, 52 дороги
подтоплены. Ликвидацией последствий стихии занимаются 800 человек,
задействовано более 200 единиц техники.