За неделю в 21 пункте сбора гуманитарной помощи, открытых на базе общественных приемных Единой России и в штабах Молодой гвардии, было собрано более тонны вещей и продовольствия для жителей Амурской области, пострадавших от паводка. Приемом, сортировкой и отправкой гуманитарной помощи заняты более 400 членов партии и МГЕР.

За неделю в 21 пункте сбора гуманитарной помощи, открытых на базе общественных приемных "Единой России" и в штабах "Молодой гвардии", было собрано более тонны вещей и продовольствия для жителей Амурской области, пострадавших от паводка. Приемом, сортировкой и отправкой гуманитарной помощи заняты более 400 членов партии и МГЕР.Активисты "Молодой гвардии Единой России" передаютпомощь в Мазановский и Селемджинский районы области – наиболее пострадавшие отпаводка. Собранные вещи и продукты через центры социальной помощи передаютсянуждающимся.Зампред координационного совета МГЕР Сергей Перепеловнапомнил, что с первого для работает "горячая линия", на нее обращаютсякак пострадавшие от паводка, так и те, кто хочет оказать им помощь. По егословам, сейчас формируется добровольческий отряд из числа местных активистов "Молодойгвардии"."Как только вода спадет, они сразу же поедут разбиратьзавалы, освобождать дороги и очищать от последствий потопа объекты социальногоназначения", – рассказал Перепелов.К счастью, постепенно обстановка в регионе нормализуется,отметил Амурского секретарь отделения "Единой России" ВячеславЛогинов. Паводок отступает, но сбор помощи и расчистка мусора продолжается.В региональные и местные общественные приемные партиипродолжают приходить люди и предлагать помощь, а пострадавшие – просятнеобходимые вещи. Помимо предметов первой необходимости, единороссы объявилисбор школьной одежды и принадлежностей.Напомним, с 25 июля в Амурской области действует режимчрезвычайной ситуации. Из зоны паводка эвакуировано около 2,4 тысячи человек,порядка 230 из них остаются в пунктах временного размещения.Отрезаны от внешнего мира 17 населенных пунктов, 52 дорогиподтоплены. Ликвидацией последствий стихии занимаются 800 человек,задействовано более 200 единиц техники.