Жители Юрьев-Польского м Муромского районов сели за руль авто, употребив спиртное.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя одного из районных сел, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Инспекторы ОГИБДД, несущие службу на автодороге «Молотицы – Кондаково» в Муромском районе, обратили внимание на автомобиль «Шкода», двигавшийся с нарушением прямолинейности. Транспортное средство было остановлено полицейскими. Местный житель, управлявший авто, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Предположения полицейских подтвердило проведенное впоследствии освидетельствование.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что ранее автолюбитель уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом с нетрезвом состоянии.В совершении аналогичных преступлений обвиняются 27-летний житель Юрьев-Польского района, управлявший автомобилем «Хендай» в нетрезвом состоянии, и 33-летний житель того же района, который, употребив спиртное, сел за руль «ВАЗ». Оба автомобиля были остановлены инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району.Ранее водители уже привлекались к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.Водителям были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного 264.1 УК РФ.В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом.