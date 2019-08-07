Думские единороссы одобрили инициативу коллег о проведении внеочередного заседания Совета нижней палаты по теме возможного иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом парламентским журналистам сообщил первый замруководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев.

Думские единороссы одобрили инициативу коллег о проведении внеочередного заседания Совета нижней палаты по теме возможного иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом парламентским журналистам сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.Для проведения расследования необходимо создатьмежфракционную комиссию, отметил парламентарий. Он одобрил инициативу коллег издругих фракций о проведении внеочередного Совета Госдумы, где будут обсуждатьсясоответствующие вопросы.Депутат напомнил, что на Западе неоднократно обвиняли Россиюво вмешательстве в американские выборы в 2016 году, однако доказательствпредоставлено так и не было. "Мы считаем, что имеем и юридические, иморальные основания для того, чтобы парламент России провел свое расследованиео вмешательстве в наши внутренние дела", – сказал законодательДума проведет открытое расследование с привлечениемэкспертов и заинтересованных ведомств и ознакомит общественность с его итогами,заверил Исаев.Напомним, Совет Госдумы может обсудить возможное иностранноевмешательство в российские выборы на заседании 19 августа. С такой инициативойвыступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.В свою очередь глава "Справедливой России" СергейМиронов предложил создать рабочую группу, которая займется расследованием этоговопроса. Предполагается, что в нее войдут представители всех фракций нижнейпалаты.В минувшую субботу в центре Москвы прошланесанкционированная акция оппозиции. На сайте посольства Соединенных Штатов былразмещен подробный маршрут шествия. В Министерстве иностранных дел обвинилидиппредставительство во вмешательстве во внутренние дела России.