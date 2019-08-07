Думские единороссы одобрили инициативу коллег о проведении внеочередного заседания Совета нижней палаты по теме возможного иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом парламентским журналистам сообщил первый замруководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев.
Думские единороссы одобрили инициативу коллег о проведении внеочередного заседания Совета нижней палаты по теме возможного иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом парламентским журналистам сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Для проведения расследования необходимо создать
межфракционную комиссию, отметил парламентарий. Он одобрил инициативу коллег из
других фракций о проведении внеочередного Совета Госдумы, где будут обсуждаться
соответствующие вопросы.
Депутат напомнил, что на Западе неоднократно обвиняли Россию
во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, однако доказательств
предоставлено так и не было. "Мы считаем, что имеем и юридические, и
моральные основания для того, чтобы парламент России провел свое расследование
о вмешательстве в наши внутренние дела", – сказал законодатель
Дума проведет открытое расследование с привлечением
экспертов и заинтересованных ведомств и ознакомит общественность с его итогами,
заверил Исаев.
Напомним, Совет Госдумы может обсудить возможное иностранное
вмешательство в российские выборы на заседании 19 августа. С такой инициативой
выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
В свою очередь глава "Справедливой России" Сергей
Миронов предложил создать рабочую группу, которая займется расследованием этого
вопроса. Предполагается, что в нее войдут представители всех фракций нижней
палаты.
В минувшую субботу в центре Москвы прошла
несанкционированная акция оппозиции. На сайте посольства Соединенных Штатов был
размещен подробный маршрут шествия. В Министерстве иностранных дел обвинили
диппредставительство во вмешательстве во внутренние дела России.