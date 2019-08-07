Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, бывшего заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко вызывают в Генеральную прокуратуру, чтобы уведомить в подозрении в деле о расхищении 150 миллионов гривен при сделке Аграрного фонда и одного из банков.

Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, бывшего заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко вызывают в Генеральную прокуратуру, чтобы уведомить в подозрении в деле о расхищении 150 миллионов гривен при сделке Аграрного фонда и одного из банков.Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он отметил, что руководитель группы прокуроров Сергей Кизь считает, что уже собрано достаточное количество доказательств для подозрения в хищении вышеназванной суммы.Юрий Луценко в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале Генпрокуратуры Украины рассказал, что подозрение получает тот человек, который ставил свою подпись на документах — это заместитель группы ICU Стеценко, руководитель ICU Гонтарева, а также Филатов, который обслуживал сделку.Генпрокурор рассказал, что данное дело относится к 2014 году, когда были выпущены облигации внутреннего займа для привлечения средств и топлива для посевного сезона. Луценко пояснил, что данные облигации размещает Аграрный фонд в качестве залога для Национального банка, переводя средства на счет выбранного коммерческого банка. Генпрокурор отметил, что уже в первые дни после обмена на деньги средства вместо обслуживания сельского хозяйства руководством банка были выведены за пределы Украины и расхищены.Луценко отметил, что данное дело не новое. В апреле 2019 года Генпрокуратура Украины разместила на своем сайте повестки, адресованные бывшему в тот момент замглавы администрации президента Филатову, Гонтаревой и Стеценко. Их вызывали к следователю для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела относительно бизнесмена Сергея Курченко. В настоящее время на сайте Генпрокуратуры Украины опубликованы повестке о вызове на допрос на 12 августа.