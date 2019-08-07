Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подаст в отставку с должности, когда Верховная рада IХ созыва приступит к работе.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подаст в отставку с должности, когда Верховная рада IХ созыва приступит к работе.Как передает "Интерфакс", об этом Луценко, который занимает свой пост с мая 2016 года, проинформировал общественность в эфире "Радио НВ".Генпрокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия парламента, который может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.В Верховную раду президентом Украины Владимиром Зеленским в июне был внесен проект постановления на увольнение Луценко с должности Генерального прокурора. У Зеленского есть другая кандидатура на этот пост — заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.Новый состав Верховной рады, как планируется, начнет свою работу 3 сентября.