Актрисе Наталье Лапиной предстоит ответить на обвинения двух
своих возлюбленных – нынешнего и бывшего. Молодые любовники 55-летней артистки
полагают, что та встречается с состоятельными бизнесменами за деньги. После долгих
уговоров Наталья согласилась пройти проверку на детекторе лжи в студии ток-шоу На
самом деле Первого канала.
Актрисе Наталье Лапиной предстоит ответить на обвинения двух
своих возлюбленных – нынешнего и бывшего. Молодые любовники 55-летней артистки
полагают, что та встречается с состоятельными бизнесменами за деньги. После долгих
уговоров Наталья согласилась пройти проверку на детекторе лжи в студии ток-шоу "На
самом деле" Первого канала.
"Я Наташу очень люблю. Но недавно была серьезная новость,
что Наташа оказывает интим-услуги богатым. Мне один товарищ, очень серьезный человек,
ссылку скинул на сайт. Там я увидел Наташины фотографии",– пожаловался ведущему
"На самом деле" возлюбленный Натальи Лапиной – Вячеслав Тухватшин.
По ловам молодого мужчины, его подозрения усилились, когда Наталья
начала приносить домой неприлично большие суммы денег. Обычно гонорары артистки
в разы меньше. Более того, Лапина стала пропадать на несколько дней, периодически
игнорируя его звонки и сообщения.
В студии программы "На самом деле" появилась и сама Наталья
Лапина. Артистка заявила, что не имеет отношения к странице, которая размещена
от ее имени сайте эскорт услуг. Все
обвинения Лапина называет выдумкой.
"Этим фотографиям 20 лет. Я уверена, что это пранк. Мой
бывший мне мстит", – оправдывалась Наталья.
После шоумен Дмитрий Шепелев попросил прямо в студии
включить запись телефонного разговора Лапиной с неким мужчиной. На ней героиня
сегодняшнего выпуска программы "На самом деле" якобы договаривается о приватной
встрече с бизнесменом за деньги.
"Я просто пела для него на вечеринке. Вы не услышали там
ничего сексуального. У меня есть райдер – то, на что я готова за эти деньги.
Если меня просят надеть красное, я надену красное, но я не говорю про интимные
услуги, я не говорю про секс", – продолжала оправдываться Наталья.
Артистка уверена – ее подставили. В этом звезда подозревает
экс-возлюбленного Артема Аблажевича, которого она бросила год назад. Тогда Лапины выяснила, что ее молодой ухажер планировал жениться на ней ради
американского гражданства.
На съемочную площадку ток-шоу пригласили и
самого Артема Аблажевича. Мужчину, как и других участников скандала, заставили пройти проверку на детекторе лжи. Исследование
на полиграфе подтвердило опасения Натальи Лапиной. Экс-возлюбленный
действительно причастен к ее появлению на сайте секс-услуг. Также именно Артем стоит
за людьми, которые ранее похитили ее собаку и требовали за возвращение питомца
10 тысяч долларов.
Что же касается компрометирующей Наталью Лапину записи
телефонного разговора, то тут помог разобраться Дмитрий Шепелев. Оказалось,
ведущий ток-шоу тоже как-то стал жертвой злоумышленников.
"Все произошедшее – это аудиомонтаж. Как человек, над
которым таким же образом зло пошутили, могу рассказать, как это происходит. Записывается
сначала один телефонный разговор, из которого потом нарезаются фразы, которые
потом вставляются в другой разговор. В такой же грязной ситуации оказалась
Наталья", – признался Шепелев.