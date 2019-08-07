Актрисе Наталье Лапиной предстоит ответить на обвинения двух своих возлюбленных – нынешнего и бывшего. Молодые любовники 55-летней артистки полагают, что та встречается с состоятельными бизнесменами за деньги. После долгих уговоров Наталья согласилась пройти проверку на детекторе лжи в студии ток-шоу На самом деле Первого канала.

Актрисе Наталье Лапиной предстоит ответить на обвинения двухсвоих возлюбленных – нынешнего и бывшего. Молодые любовники 55-летней артисткиполагают, что та встречается с состоятельными бизнесменами за деньги. После долгихуговоров Наталья согласилась пройти проверку на детекторе лжи в студии ток-шоу "Насамом деле" Первого канала."Я Наташу очень люблю. Но недавно была серьезная новость,что Наташа оказывает интим-услуги богатым. Мне один товарищ, очень серьезный человек,ссылку скинул на сайт. Там я увидел Наташины фотографии",– пожаловался ведущему"На самом деле" возлюбленный Натальи Лапиной – Вячеслав Тухватшин.По ловам молодого мужчины, его подозрения усилились, когда Натальяначала приносить домой неприлично большие суммы денег. Обычно гонорары артисткив разы меньше. Более того, Лапина стала пропадать на несколько дней, периодическиигнорируя его звонки и сообщения.В студии программы "На самом деле" появилась и сама НатальяЛапина. Артистка заявила, что не имеет отношения к странице, которая размещенаот ее имени сайте эскорт услуг. Всеобвинения Лапина называет выдумкой."Этим фотографиям 20 лет. Я уверена, что это пранк. Мойбывший мне мстит", – оправдывалась Наталья.После шоумен Дмитрий Шепелев попросил прямо в студиивключить запись телефонного разговора Лапиной с неким мужчиной. На ней героинясегодняшнего выпуска программы "На самом деле" якобы договаривается о приватнойвстрече с бизнесменом за деньги."Я просто пела для него на вечеринке. Вы не услышали тамничего сексуального. У меня есть райдер – то, на что я готова за эти деньги.Если меня просят надеть красное, я надену красное, но я не говорю про интимныеуслуги, я не говорю про секс", – продолжала оправдываться Наталья.Артистка уверена – ее подставили. В этом звезда подозреваетэкс-возлюбленного Артема Аблажевича, которого она бросила год назад. Тогда Лапины выяснила, что ее молодой ухажер планировал жениться на ней радиамериканского гражданства.На съемочную площадку ток-шоу пригласили исамого Артема Аблажевича. Мужчину, как и других участников скандала, заставили пройти проверку на детекторе лжи. Исследованиена полиграфе подтвердило опасения Натальи Лапиной. Экс-возлюбленныйдействительно причастен к ее появлению на сайте секс-услуг. Также именно Артем стоитза людьми, которые ранее похитили ее собаку и требовали за возвращение питомца10 тысяч долларов.Что же касается компрометирующей Наталью Лапину записителефонного разговора, то тут помог разобраться Дмитрий Шепелев. Оказалось,ведущий ток-шоу тоже как-то стал жертвой злоумышленников."Все произошедшее – это аудиомонтаж. Как человек, надкоторым таким же образом зло пошутили, могу рассказать, как это происходит. Записываетсясначала один телефонный разговор, из которого потом нарезаются фразы, которыепотом вставляются в другой разговор. В такой же грязной ситуации оказаласьНаталья", – признался Шепелев.