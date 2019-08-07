Анна Исаева – самый известный пиарщик в стране. О ней пишут и говорят, кажется, так же часто, как об Алле Пугачевой! Среди ее клиентов – топовые звезды. Например, Диана Гурцкая.

Анна Исаева – самый известный пиарщик в стране. О ней пишут и говорят, кажется, так же часто, как об Алле Пугачевой! Среди ее клиентов – топовые звезды. Например, Диана Гурцкая."Девочка, с которой мы познакомились случайно, вошла в мою жизнь раз и навсегда, – говорит о Гурцкая Исаева. – Она с братом Робертом, который ее сделал певицей, дал шанс на полноценную карьеру, приехала на съемки шоу, где я работала. Услышав от него историю этой семьи и самой Дианы, ее детства, потери зрения, я решила и сказала это вслух: "Буду помогать вам всегда и во всем, чем смогу!"Анна сдержала слово и всегда была за Диану горой. "Помню даже, как поругалась с очень опекавшей ее Еленой Малышевой", – призналась она."Аня, Вы меня рассмешили! Как Вы могли поругаться с Малышевой? Хотя, мне кажется, она заноза еще та! Может, она и грамотный врач, но такая баба – самодур! Видимо, вывела Вас из себя!" – написали Исаевой в соцсети.Народ спросил ее о причине, по которой Диана потеряла зрение. Исаева тактично намекнула, что слепота не была у певицы врожденной, как принято думать. "Была там одна история, – вздохнула Анна. – Но это не мои тайны".Муж артистки Петр Кучеренко поблагодарил пиарщицу за многолетнюю дружбу. "Моя дорогая, столько с тобой дорог пройдено! Можем мы не встречаться годами, но друзья остаются друзьями. Люблю тебя всем сердцем!" – написал он.