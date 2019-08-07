Новость о смерти Аллы Вербер стала шоком для звездного стилиста Сергея Зверева. Эпатажный парикмахер не сдержал эмоций.

Новость о смерти Аллы Вербер стала шоком для звездного стилиста Сергея Зверева. Эпатажный парикмахер не сдержал эмоций.Алла Вербер приходилось подругой для многих представителей отечественного-шоу-бизнеса. Практически в один голос знаменитости утверждают, что она была доброй, внимательной, хорошей, жизнелюбивой, работоспособной, энергичной женщиной. Тем более новость о скоропостижной смерти Аллы стала потрясением для звезд.Стилист Сергей Зверев не остался в стороне от печального события. Он рассказал о недавней встрече с Аллой Вербер на одной из светских тусовок. "Я сидел за столиком, смотрел то на скачки, то на людей ... совсем без настроения, думал о чем-то о своем... И вдруг вижу из дальних столиков прямо на меня идет Алла Вербер. Ее кто то останавливает, но она продолжает идти, кто то просит с ней сфотографироваться ... Вспышка и она возле меня (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – начал свой рассказ Сергей Зверев.Далее, по словам стилиста, Алла Вербер обратилась к нему. "Ты знаешь, я о тебе все время думаю..... Я так плакала, когда смотрела программу с Андрюшей Малаховым, это невозможно тяжело... Я сейчас улетаю по работе, потом отпуск, и нам надо увидеться, нам надо поговорить, мы что-то с тобой должны..." Мы ушли в самый край, сели за большой стол и долго не могли наговориться..." – вспоминал стилист.А теперь не стало. Сергей Зверев не может смириться с потерей. "Как несправедливо, почему??? Какая-то тварь будет жить, мешать всем, делать нервы, создавать людям проблемы... Почему ты ушла?" – задал риторический вопрос убитый горем парикмахер."Сейчас нельзя, столько боролась, вынесла весь ужас и красивая ушла так рано и так не вовремя. Тебе еще жить да жить, столько друзей.... Вот как не рыдать...??? Мои соболезнования родным и близким..." – завершил свое эмоциональное повествование .