Режиссеру и кандидату в губернаторы города от КПРФ Владимиру Бортко избирательная комиссия Петербурга вынесла предупреждение за нарушение интеллектуального права в его предвыборной газете. В частности, в одном из ее выпусков было напечатано стихотворение Киплинга в переводе Самуила Маршака Если.

Режиссеру и кандидату в губернаторы города от КПРФ Владимиру Бортко избирательная комиссия Петербурга вынесла предупреждение за нарушение интеллектуального права в его предвыборной газете.В частности, как сообщили ТАСС с горизбиркоме, в одном из ее выпусков было напечатано стихотворение Редьярда Киплинга в переводе Самуила Маршака "Если"."Прав на публикацию полного текста стихотворения кандидат не подтвердил", – отметили в ГИКе и добавили, что "член комиссии Дмитрий Краснянский на заседании назвал данное нарушение серьезным", и "оно может повлечь обращение в суд об отмене регистрации кандидата".Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования — 8 сентября.