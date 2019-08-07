Disney и
FOX
собираются снять ремейк культового фильма Один дома. Об этом сообщает
The Hollywood Reporter.
Disney и
FOX
собираются снять ремейк культового фильма "Один дома". Об этом сообщает
The Hollywood Reporter.
Студия Disney в очередной раз решила переосмыслить
классику. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, одна из крупных компаний
киноиндустрии на этот раз намерена снять ремейки фильмов "Один дома"
и "Ночь в музее". Делается это с целью привлечения большей аудитории
к своему стриминг-сервису. Известно, что сценарий к фильму пишут Майки Дэй и
Стритер Сейдел
Отмечается, что новая версия фильма будет снята с
учетом современной действительности. Пока неизвестно, кто будет исполнять главные роли,
когда картина выйдет в прокат, и изменится ли как-то ее сюжет.
К слову, в 2018
году в преддверии Нового года Маколей Калкин, который сыграл главную роль в
фильме "Один дома", снялся в рекламном ролике компании Google.
Мини-фильм повествует уже о взрослом Кевине, который вновь остался дома один
накануне Рождественских праздников, пишет . Новые технологии дошли до того, что ему не
нужно делать все своими руками: теперь выручает голосовой помощник Google
Assistant. Зная, что в дом в очередной раз решили забраться воры, Кевин с
помощью Google создает в доме иллюзию праздничного веселья и тем самым нарушает планы грабителей. Данное видео
пользуется большим успехом у пользователей Сети.
Напомним, что премьера фильма "Один дома"
состоялась в 1990 году. Кинокартина настолько полюбилась зрителям, что спустя
два года вышло продолжение "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Всего было
снять пять частей, заключительная картина "Один дома 5: Праздничное ограбление"
вышла в 2012 году.