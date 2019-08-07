Disney и FOX собираются снять ремейк культового фильма Один дома. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Disney иFOXсобираются снять ремейк культового фильма "Один дома". Об этом сообщаетThe Hollywood Reporter.Студия Disney в очередной раз решила переосмыслитьклассику. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, одна из крупных компанийкиноиндустрии на этот раз намерена снять ремейки фильмов "Один дома"и "Ночь в музее". Делается это с целью привлечения большей аудиториик своему стриминг-сервису. Известно, что сценарий к фильму пишут Майки Дэй иСтритер СейделОтмечается, что новая версия фильма будет снята сучетом современной действительности. Пока неизвестно, кто будет исполнять главные роли,когда картина выйдет в прокат, и изменится ли как-то ее сюжет.К слову, в 2018году в преддверии Нового года Маколей Калкин, который сыграл главную роль вфильме "Один дома", снялся в рекламном ролике компании Google.Мини-фильм повествует уже о взрослом Кевине, который вновь остался дома одиннакануне Рождественских праздников, пишет . Новые технологии дошли до того, что ему ненужно делать все своими руками: теперь выручает голосовой помощник GoogleAssistant. Зная, что в дом в очередной раз решили забраться воры, Кевин спомощью Google создает в доме иллюзию праздничного веселья и тем самым нарушает планы грабителей. Данное видеопользуется большим успехом у пользователей Сети.Напомним, что премьера фильма "Один дома"состоялась в 1990 году. Кинокартина настолько полюбилась зрителям, что спустядва года вышло продолжение "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Всего былоснять пять частей, заключительная картина "Один дома 5: Праздничное ограбление"вышла в 2012 году.