Музей-усадьба Ясная Поляна превратилась в резиденцию для звуковых художников и музыкантов, работающих с полевыми записями. На протяжении следующих 5 дней им предстоит исследовать и записывать звуки тульской природы. Всё это станет основой проекта по созданию саундтрека Ясной Поляны.

Музей-усадьба "Ясная Поляна" превратилась в резиденцию для звуковых художников и музыкантов, работающих с полевыми записями. На протяжении следующих 5 дней им предстоит исследовать и записывать звуки тульской природы. Также участники творческой лаборатории в своей работе смогут использовать архивные записи голоса Льва Толстого, отрывки его произведений и музыкальные фрагменты. Всё это станет основой проекта по созданию саундтрека "Ясной Поляны", сообщает ГТРК "Тула"."Мы записываем звуки и собираем различную фактуру для предстоящего релиза. Он увидит свет в день рождения писателя, 9 сентября. Возможность прикоснуться к мировому наследию — это огромная честь. Я побывал в тех местах, где когда-то жил один из моих любимых авторов, прочувствовал эту атмосферу. Релиз будет состоять не только из музыкальных фрагментов. Сейчас мы готовим материал и по итогу будет понятно, куда это все нас заведет", - композитор, саунд-продюсер и звукорежиссёр Иван Меркулов.