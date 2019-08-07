Это стало возможно благодаря национальному проекту

Это стало возможно благодаря национальному проектуПодарком костромичам и гостям города к 75-летию области станет показ на открытой площадке города выступления Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Гастрольный показ состоится благодаря проекту «Большие гастроли» Министерства культуры России.Федеральная программа «Большие гастроли» направлена на формирование единого культурного пространства России. В рамках проекта за счет федеральных средств ведущие драматические и музыкальные театры страны проводят масштабные гастроли с полноценными декорациями, костюмами, с участием звезд отечественных театров. География программы охватывает всю страну – с 2018 года в неё вовлечены все субъекты России.В связи с 75-летием образования Костромской области министерством было принято решение показать для костромичей и гостей города оперный спектакль. Мероприятие состоится 13 августа на Сусанинской площади Костромы. Выбор спектакля обоснован историей региона - Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина покажет оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя».В спектакле занята вся труппа театра – солисты оперы и балета, хор, оркестр театра. Режиссер постановки Вадим Милков-Товстоногов, дирижер – Ренат Жиганшин, художник – Евгений Спекторов. Главные партии исполнят Михаил Наумов, Вера Харитонова, Сергей Перминов, Ольга Борисова, Виктор Ряузов.Билеты можно приобрести в кассе Государственной филармонии Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 58.Стоимость билетов – от 300 до 1000 рублей.Для справки«Жизнь за царя» М.И. Глинки - первая русская классическая опера. В этом музыкальном произведении идея беззаветной преданности Родине и народного героизма была выражена с необыкновенной драматической силой и вдохновенной глубиной.Премьера оперы состоялась 27 ноября 1836 года в отстроенном после пожара петербургском Большом театре. Сюжет, музыка, величественный финал с его гениальным «Славься» не могли не произвести впечатления на первых зрителей оперы. На премьере присутствовал император Николай I. В знак своего чрезвычайного одобрения оперы он пожаловал Глинке бриллиантовый перстень.80 лет назад, в 1939 году, премьерой в Московском Большом театре опера Глинки «Иван Сусанин» с новым текстом С. Городецкого вернулась на советскую оперную сцену. 19 июня 1940 года состоялся первый спектакль этой оперы в Горьковском театре оперы и балета.