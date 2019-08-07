Племянница экс-полковника ГРУ Виктория высказала неожиданную версию печального инцидента со своими родственниками в Солсбери. Она заявила, что отравление Скрипалей мог устроить новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Племянница экс-полковника ГРУ Виктория высказаланеожиданную версию печального инцидента со своими родственниками в Солсбери.Она заявила, что отравление Скрипалей мог устроить новый премьер-министрВеликобритании Борис Джонсон.Виктория предположила, что интриган Джонсон спланировал коварное преступление в отношении Юлии и Сергея Скрипалей, чтобы сместить со своегопоста Терезу Мэй. По ее словам, вначале она считала, что ее родственникипострадали из-за обычного бытового отравления, без участия спецслужб.Однако затем племянница экс-сотрудника ГРУ началадумать, что во всем может оказаться виноват новый британский премьер. Ведьименно он первым сообщил об инциденте. Теперь же, вступив в должность, британскиеполицейские наконец сообщили, что никаких доказательств отравления нет. "Вчудеса верите? Я нет", - цитирует Викторию Скрипаль .Также племянница бывшего сотрудника ГРУпрокомментировала заявление британских правоохранителей. Женщина напомнила, чтоизначально говорила, что Россия непричастна к , а все обвиненияв сторону Москвы беспочвенны.Как писали "Дни.ру", поутверждению британских властей, 4 марта 2018 года нервно-паралитическимвеществом "Новичок" в результате операции с участием сотрудников ГРУ.Москва отвергает все обвинения Лондона.