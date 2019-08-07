Племянница экс-полковника ГРУ Виктория высказала
неожиданную версию печального инцидента со своими родственниками в Солсбери.
Она заявила, что отравление Скрипалей мог устроить новый премьер-министр
Великобритании Борис Джонсон.
Племянница экс-полковника ГРУ Виктория высказала
неожиданную версию печального инцидента со своими родственниками в Солсбери.
Она заявила, что отравление Скрипалей мог устроить новый премьер-министр
Великобритании Борис Джонсон.
Виктория предположила, что интриган Джонсон спланировал коварное преступление в отношении Юлии и Сергея Скрипалей, чтобы сместить со своего
поста Терезу Мэй. По ее словам, вначале она считала, что ее родственники
пострадали из-за обычного бытового отравления, без участия спецслужб.
Однако затем племянница экс-сотрудника ГРУ начала
думать, что во всем может оказаться виноват новый британский премьер. Ведь
именно он первым сообщил об инциденте. Теперь же, вступив в должность, британские
полицейские наконец сообщили, что никаких доказательств отравления нет. "В
чудеса верите? Я нет", - цитирует Викторию Скрипаль .
Также племянница бывшего сотрудника ГРУ
прокомментировала заявление британских правоохранителей. Женщина напомнила, что
изначально говорила, что Россия непричастна к , а все обвинения
в сторону Москвы беспочвенны.
Как писали "Дни.ру", по
утверждению британских властей, 4 марта 2018 года нервно-паралитическим
веществом "Новичок" в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Москва отвергает все обвинения Лондона.