Исполнительница поделилась в Instagram пикантным снимком с отдыха в Италии. Также в своем посте Настя Каменских порассуждала о важности перезагрузки.

Исполнительница поделилась в Instagram пикантным снимком с отдыха в Италии. Также всвоем посте Настя Каменских порассуждала о важности "перезагрузки".Певица вместе с супругом, продюсером Алексеем Потапенко нежатся под лучами солнца на дорогом курорте в Порто-Черво. На выложенном в соцсеть фото Настя Каменских позирует в белом бикини и распахнутом халате с леопардовым принтом.Кадр артистка сопроводила длинным рассуждением. Звезда призналась, что отдых для нее необходим. "Очень важно посвящать время себе, остановиться на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе!" – высказалась Настя Каменских.По ее словам, большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия, и человек не пытается немедленно что-нибудь придумать. Также знаменитость отметила, что путешествие с любимым человеком помогает ей восполнить внутренние ресурсы.Обычно после отпуска певица возвращается на родину с новыми идеями и невероятным драйвом. посоветовала поклонникам насладиться отдыхом, позволить себе вдохновиться, ни о чем не думая. "И вы тут же найдете решение всех проблем", – уверена исполнительница.Подписчики осыпали звезду комплиментами, отметив достоинства ее фигуры. "Породистая!", "У тебя шикарная фигура!", "Потап – счастливчик…", "Сочная бомбита!", "Хороша", "Секси", "Красотка шикарная", "Красивая киска", – написали фолловеры