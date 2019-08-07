Российское правительство одобрило инициативу Совета Министров Республики Крым о заключении торгового соглашения с Сирией. Договор об экономическом сотрудничестве заключен в соответствии с федеральным законом О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации.

Российское правительство одобрило инициативу Совета Министров Республики Крым о заключении торгового соглашения с Сирией. Договор об экономическом сотрудничестве заключен в соответствии с федеральным законом "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации", сообщает служба информации "Вести — Севастополь"."Согласиться с предложением Совета министров о заключении соглашении между Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом сотрудничестве", — говорится в тексте документа.Напомним, в апреле 2019 года министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль и глава Крыма Сергей Аксенов и подписали меморандум о торговом сотрудничестве, который предполагает создание совместного торгового дома и совместной судоходной компании.