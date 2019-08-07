Голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо давно пора жениться, ведь ему уже 44 года. Судя по всему, он имеет серьезные планы на свою юную возлюбленную – аргентинскую модель Камилу Морроне.

Голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо давно пора жениться, ведь ему уже 44 года. Судя по всему, он имеет серьезные планы на свою юную возлюбленную – аргентинскую модель Камилу Морроне.Накануне папарации удалось запечатлеть звездную пару в Италии. Только вот они были не одни, а в компании ближайших родственников.Они арендовали виллу на озере Комо, куда приехали родители актера и модели. Предположительно, именно там и состоялось первое знакомство членов семей влюбленных.Журналисты застукали их как раз в момент прогулки по паркам поместья Д’Эсте и окрестностям озера Комо. На Леонардо были надеты длинные шорты, серая футболка и ветровка с капюшоном, который он накинул на голову. Кроме того, он дополнил образ солнцезащитными очками, видимо, чтобы скрыться от назойливых фотокамер.Морроне, в свою очередь, не пыталась так тщательно слиться с толпой. Для прогулки она выбрала белый длинный сарафан без рукавов и босоножки серебристого цвета.Как утверждает , изначально Ди Каприо прибыл в Италию для участия в конференции по всемирному потеплению. Лишь после ее завершения ему удалось присоединиться к Камиле и их родственникам.