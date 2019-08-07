Из-за плохой погоды выросла посещаемость столичных торговых центров. При этом небольшим районным ТЦ наоборот грозит снижение трафика.

В теплые месяцы москвичи походам в ТЦ предпочитают летние веранды ресторанов и парки, однако из-за холодной погоды трафик, который летом традиционно снижается, вырос, пишет "Коммерсант". В июле средняя посещаемость торговых объектов по сравнению с прошлым годом выросла почти на 8%.Летом 2017 года наблюдалась аналогичная тенденция, конец мая и июнь выдались очень холодными.Однако эксперты подчеркивают: возможность увеличить посещаемость за счет плохой погоды есть только у крупных ТЦ с большой развлекательной зоной. У маленьких районных торговых центров посещаемость наоборот может снизиться на 10-15%, поскольку люди посещают такие ТЦ, когда идут за продуктами или на про