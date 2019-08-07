В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и Аяксом. Чемпионы Греции и Голландии сыграли вничью 2:2.

В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Аяксом". Чемпионы Греции и Голландии сыграли вничью 2:2."Аякс" вышел вперед на десятой минуте после штрафного в исполнении Хакима Зиеша. Полузащитник гостей точно пробил с острого угла. Но хозяева поля смогли отыграться через 22 минуты после гола Чубы Экпомы. На этом неприятности амстердамцев не закончились. Получил травму и был заменен нападающий Каспер Дольберг. На поле вышел ветеран Клаас-Ян Хунтелар. А на 39 минуте Лео Матос вывел ПАОК вперед. Перед перерывом чемпионы Греции упустили возможность забить третий мяч."Аякс" отыгрался на 57 минуте благодаря курьезному голу Хунтелара. Защитник хозяев Густаво Варела, выбивая мяч, угодил в нападающего "Аякса". Обе команды хотели забить третий мяч, но встреча завершилась вничью 2:2. Ответный матч пройдет в Амстердаме 14 августа.