Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.Попытка убийства президента Венесуэлы при помощи беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой была предпринята в Каракасе 4 августа 2018 года. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы, пострадали семеро солдат."У меня есть все доказательства, чтобы обвинить и запросить историческое расследование в отношении Джона Болтона. Он является преступником, потерпевшим неудачу", — сказал Мадуро в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю. Его транслировало государственное телевидение страны.Глава Венесуэлы также добавил, что его страна стала жертвой грубой и преступной агрессии, нетрадиционной войны — экономической, финансовой, торговой, сообщает РИА Новости.Так, по его словам, США украли у Венесуэлы нефтегазовую компанию Citgo, заморозив счета на 20 миллиардов долларов, а в Великобритании заморожены крупные венесуэльские активы в золоте.Как заявил политолог Сергей Михеев в программе "Железная логика" на радио Вести FM от 2 августа, Мадуро — слабый президент, у него масса недостатков, в том числе управленческого характера. В стране большой уровень коррупции и есть экономический кризис."И, несмотря на это, оказалось, что американцы не смогли решить эту проблему так быстро, как они захотели. И не факт, что решат. А у Мадуро поддержка в обществе и в силовых структурах оказалась больше, чем все об этом думали", — отметил эксперт.По его словам, США заставили своих европейских союзников признать Хуана Гуайдо. "Те признали, и теперь Штаты говорят, что с Гуайдо поторопились. И главы европейских государств выглядят дураками. Вы знаете, говорят США, окружение Трампа обмануло президента. Значит, следуя этому, — продолжает эксперт, — оно обмануло глав европейских государств.