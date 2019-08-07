Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменок нынешнего года. Список возглавила американская теннисистка Серена Уильямс. Мария Шарапова оказалась на седьмом месте.

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменок нынешнего года. Список возглавила американская теннисистка Серена Уильямс. Мария Шарапова оказалась на седьмом месте.За восемь месяцев 2019 года Серена Уильямс заработала 29,2 миллиона долларов. 25 из них приходится на поступления от рекламных контрактов. Сестра Серены Винус заработала 5,9 миллионов и делит 10-11 место с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.В десятку вошли исключительно теннисистки. В их числе и Мария Шарапова. Несмотря на не самый удачный сезон и травму плеча Мария заработала 7 миллионов долларов – 1 миллион призовые и 6 миллионов — по контракту. Шарапова занимает седьмое место.