Лидер группы Ласковый май Андрей Разин рассыпался в комплиментах матери Ольги Бузовой. Их сняли на празднике в общей компании.

Лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассыпался в комплиментах матери Ольги Бузовой. Их сняли на празднике в общей компании.До недавнего времени Андрей Разин крайне негативно относился к творчеству звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Продюсер легендарной группы "Ласковый май" без обиняков называл гламурную красотку бездарной певицей "всех времен и народов". Однако после встречи с ее матерью Ириной Александровной диаметрально переменил свое мнение.Об этом сообщил сам Андрей Разин, опубликовав на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен в компании матери Ольги Бузовой. Оказывается, они встретились в общей компании."Ирина Александровна прекрасный человек и семья у них хорошая. Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью. Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времен и народов.😍" – объявил Андрей Разин под снимком, на котором запечатлен вместе с мамой Ольги Бузовой.Напомним, когда поющая ведущая начала выпускать одну песню за другой, как из пушки, продюсер "Ласкового мая" не сдержал эмоций. "Считаю самой бездарной певицей всех времен и народов Ольгу Бузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь, дал более 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС в 1989 году был признан лучшим продюсером-певцом в СССР", – заявил Андрей Разин.