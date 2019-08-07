В 2019 году на сцену московского театра Олега Табакова вернулся легендарный спектакль «Матросская тишина», впервые поставленный в 1990 году и ставший ярким событием московской театральной жизни.

Замечательный актер Владимир Машков, игравший в этой постановке главную роль, теперь уже занимает пост художественного руководителя популярного столичного театра. Свой спектакль артисты посвятили памяти Олега Павловича Табакова, замечательного артиста и создателя «Табакерки».

Как и три десятилетия назад, Владимир Машков исполняет роль старика Шварца – главного героя пьесы знаменитого поэта, драматурга и сценариста Александра Аркадьевича Галича. В постановке Олега Табакова в разное время роль сына Давида исполняли замечательные артисты – Евгений Миронов, Сергей Безруков и Филипп Янковский. В новой постановке эта роль досталась талантливому выпускнику Московской театральной школы Олега Табакова Владиславу Миллеру.

Запрещенная пьеса

Александр Галич написал пьесу «Матросская тишина» в 1958 году для только что открывшегося театра «Современник». Репетиции уже начались, но цензура увидела в произведении Галича искажение роли евреев в Великой Отечественной войне, и постановка была запрещена. Историю с запретом спектакля Александр Галич описал в повести «Генеральная репетиция», написанной в 1973 году, за год до эмиграции.

Более двадцати лет пьеса оставалась под запретом, а в 1990 году Олег Табаков поставил ее в своем недавно созданном театре – знаменитом подвале на улице Чаплыгина. Спектакль стал знаковым событием в истории Театра-студии Олега Табакова и со временем превратился в один из московских театральных мифов. Новую постановку сможет увидеть уже новое поколение зрителей, и те, кому посчастливилось попасть в 90-х годах в знаменитую «Табакерку».

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