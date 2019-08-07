На молодежном форуме Таврида - самая смешная смена. Популярные комики передают секреты мастерства начинающими продюсерам, авторам, режиссерам и актерам. Они приехали со всей России. В Крыму в эти дни сбываются не только их мечты.

На молодежном форуме "Таврида" — самая смешная смена. Популярные комики передают секреты мастерства начинающими продюсерам, авторам, режиссерам и актерам. Они приехали со всей России. В Крыму в эти дни сбываются не только их мечты.Бурными аплодисментами стоя участники "Тавриды" встречают известного юмориста Евгения Петросяна.Второй этап форума "Таврида" завершается 12-й сменой со слезами на глазах от смеха. На мыс Капсель приехали со всей страны начинающие комика и мэтры российского юмора.Разговор по душам про юмор в 1960-е годы проходит в главном шатре "Тавриды".Сегодня, признается комик, юмора на отечественном телевидение много. Но молодые таланты нужны всегда. Поэтому Евгений Петросян и приехал на Тавриду."Я открыл свою школу", — признается юморист Евгений Петросян.В школу юмора Евгения Петросяна очень хочет попасть и 10-летний Андрей Полозов из Новосибирска. Он тяжело болен. Волонтеров из фонда "Мечтай со мной" мальчик попросил организовать встречу с юмористом."Я уже рассказываю шутки", — признался школьник Андрей Полозов.Церемония открытия смены юмора была необычайно шумной. На "Тавриду" приехали 400 участников с мечтой реализовать свои проекты. Ксения Селезнёва из Уфы студентка и кэвээнщица. С первого курса на сцене. Хочет получить грант в 200 тысяч рублей, чтобы запустить Студенческую лигу КВН в городе.На каждой смене "Таврида" раздает более 10 миллионов рублей на реализацию интересных проектов. Вот и начинающий продюсер из Смоленска Карлен Михальченков. В родном городе хочет организовать клуб молодых комиков."Я хочу стендап-клуб открыть", — рассказывает Карлен Михальченков.С похожими идеями приехали на Тавриду Али Салихов из Дагестана и Роман Воробьев из Ярославля."Мы хотим провести фестиваль юмора", — делится своими планами Роман Воробьев.Большим фестивалем юмора закончится 12-я смена "Тавриды" в конце недели. На протяжении нескольких дней молодые комики будут учиться юмору у мэтров российской эстрады. А уже в конце августа здесь откроется большой творческий фестиваль всех участников форума.