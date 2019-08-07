После пожара в соборе Нотр-Дам французские медики провели проверки более чем 160 детей на содержание у них свинца в крови. Это обусловлено тем, что в связи со случившимся тяжелый металл оказался рассеян в воздушном пространстве Парижа, поскольку были расплавлены около четырехсот тонн свинцовых листов.

После пожара в соборе Нотр-Дам французские медики провели проверки более чем 160 детей на содержание у них свинца в крови. Это обусловлено тем, что в связи со случившимся тяжелый металл оказался рассеян в воздушном пространстве Парижа, поскольку были расплавлены около четырехсот тонн свинцовых листов. Такие последствия могут негативно сказаться на здоровье французских жителей.После первой проверки установлено, что у шестнадцати детей содержание свинца на литр крови находится в пределах 25-50 миллиграмм — это является опасной отметкой по существующим во Франции нормам. Еще у двух детей показатель превосходит 50 миллиграмм — это уже свидетельствует о наличии отравления свинцом. Данную информацию приводит ТАСС, ссылаясь на доклад Управления здравоохранения Парижа и парижского региона Иль-де-Франс.Вторая проверка показала, что у шестерых детей обнаружено содержание свинца на литр крови в пределах 20-50 миллиграмм. У одного ребенка показатель оценен в более чем 50 миллиграмм. В докладе отмечается, что в последнем случае нет четкого доказательства того, что свинец попал в кровь именно после пожара в соборе Парижской Богоматери. При этом известно, что данный ребенок обучался в начальной школе, находящейся на парижской улице Святого Бенуа. Доступ в помещения учреждения образования был закрыт властями в конце июля из-за высокого уровня загрязнения свинцом во внутреннем дворе заведения. В то же время у сестры этого ребенка, обучающейся в той же самой школе, количество свинца в крови ниже — 25 миллиграмм на литр.В докладе также отмечается, что у 82 детей анализы крови были взяты ранее — до 10 июня. Из них десять ребят были отнесены к тревожной группе, поскольку показатель свинца варьировался в пределах 25-50 миллиграмм. У одного ребенка показатель превысил 50 миллиграмм. Ниже тревожного уровня показатели выявлены у 145 детей из общей группы обследованных.В управлении отметили, что усиленные работы по очистке и дезактивации ведутся в пятнадцати школах и детских садах, которые находятся как в близком, так и удаленном расположении от собора.