Власти Южной Кореи собираются ввести для своих граждан новые ограничения на поездки в Японию.

Конфликт между Сеулом и Токио обостряется. Власти Южной Кореи собираются ввести для своих граждан новые ограничения на поездки в Японию.Ранее Сеул объявлял предупреждение "красного уровня"; советовал в случае поездки в Японию соблюдать дистанцию от АЭС "Фукусима", где восемь лет назад была авария.Теперь же Сеул хочет распространить ограничения и на посещение Токио, сообщает "Россия 24".На прошлой неделе японские власти решили вывести Южную Корею из списка стран, в которые по упрощенным схемам поставляют наноматериалы. Поводом стали подозрения, что Сеул нелегально продает эти компоненты Пхеньяну.Власти Южной Кореи это отрицают и в знак протеста объявили бойкот японским товарам. Так, уже на треть снизили закупки японских автомобилей.