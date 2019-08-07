Телеведущая ответила на вопросы подписчиков
в Stories
своего
Instagram-аккаунта.
Юлия Барановская сделала откровенное признание.
Телеведущая ответила на вопросы подписчиков
в Stories
своего
Instagram-аккаунта.
Юлия Барановская сделала откровенное признание.
Одна из поклонниц спросила звезду, смогла ли бы она
взять ребенка из детского дома. Юлия Барановская ответила, как на духу.
Ведущая, которая в одиночку воспитывает троих детей от
футболиста Андрея Аршавина, не стала притворяться. "На данный момент моей жизни
– нет. Что будет завтра, никто не знает. Ребенок не игрушка. Взял – не получилось
– отдал обратно", – высказалась знаменитость.
Также у знаменитости спросили, хочет ли она еще иметь
детей. На этот вопрос Юлия Барановская ответила утвердительно. Также она
сообщила, как относится к прививкам. По словам звезды, у всех ее наследников
сделаны все прививки.
О своей заветной мечте написала так: "Чтобы
были здоровы мои дети, мои родные и близкие". Ответила теледива и на множество
других вопросов пользователей соцсети.
Как писали "Дни.ру", отправилась вместе с детьми отдыхать в Грецию. Новое видео, которым
поделилась телеведущая со своими подписчиками, вызвало у всех полный восторг.
В ролике она предстала в роскошном платье от известного московского дизайнера,
обожаемого многими отечественными звездами, Александра Терехова.