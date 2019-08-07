Телеведущая ответила на вопросы подписчиков в Stories своего Instagram-аккаунта. Юлия Барановская сделала откровенное признание.

Телеведущая ответила на вопросы подписчиковв StoriesсвоегоInstagram-аккаунта.Юлия Барановская сделала откровенное признание.Одна из поклонниц спросила звезду, смогла ли бы онавзять ребенка из детского дома. Юлия Барановская ответила, как на духу.Ведущая, которая в одиночку воспитывает троих детей отфутболиста Андрея Аршавина, не стала притворяться. "На данный момент моей жизни– нет. Что будет завтра, никто не знает. Ребенок не игрушка. Взял – не получилось– отдал обратно", – высказалась знаменитость.Также у знаменитости спросили, хочет ли она еще иметьдетей. На этот вопрос Юлия Барановская ответила утвердительно. Также онасообщила, как относится к прививкам. По словам звезды, у всех ее наследниковсделаны все прививки.О своей заветной мечте написала так: "Чтобыбыли здоровы мои дети, мои родные и близкие". Ответила теледива и на множестводругих вопросов пользователей соцсети.Как писали "Дни.ру", отправилась вместе с детьми отдыхать в Грецию. Новое видео, которымподелилась телеведущая со своими подписчиками, вызвало у всех полный восторг.В ролике она предстала в роскошном платье от известного московского дизайнера,обожаемого многими отечественными звездами, Александра Терехова.